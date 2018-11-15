Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan lityum pil yatırımı

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi'nin ortaklığında kurulan stratejik yatırım kolu Alliance Ventures, Irvine California'da faaliyet gösteren ve lityum-iyon (Li-ion) pil teknolojileri geliştiren Enevate Corporation'un son fon toplama sürecinin bir parçası olarak şirkete yatırım yaptı.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın açıklamasına göre, bu girişim, 2018 başında otomotiv endüstrisi için, ileri teknoloji sistemleri geliştiren yeni faaliyete geçmiş veya gelişiminin erken safhalarındaki teknoloji şirketlerini ve girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Alliance Ventures'in teknoloji yatırımlarının en yenisi oldu.

Enevate'nin elektrikli otomobiller için geliştirdiği HD-Energy teknolojisi, hızlı şarjla yüksek enerji verimliliği ve uzun mesafe kat etme özelliğinin yanı sıra, soğuk iklimlerde düşük hava sıcaklıklarında da çalışma, düşük maliyet ve daha fazla güvenlik gibi avantajlara sahip. Bugün piyasadaki tüm Li-ion teknolojilerinden daha kısa olan şarj süresi, elektrikli otomobil sektörünün enerji yoğunluğu, menzil, güvenlik ve maliyet ihtiyaçlarını karşılıyor. Enevate, yüksek üretim hacmine ulaşmak ve elektrikli otomobilleri daha ileri düzeye taşıyacak yeni nesil özellikleri yaygınlaştırmak amacıyla, silikon ağırlıklı HD-Energy teknolojisinin lisansını dünya çapındaki batarya ve elektrikli otomobil üreticilerine veriyor.