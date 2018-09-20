Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google güçlerini birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google, Android işletim sisteminin araçlara entegrasyonunu sağlayacak teknoloji ortaklığını duyurdu.

Renault-Nissan-Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılından itibaren hayata geçirilecek teknoloji ile çok sayıda marka ve modelde, akıllı bilgi eğlence sistemleri ve müşteri odaklı uygulamalar yer alıyor.

Teknoloji ortaklığı ile birlikte ittifak üyeleri tarafından birçok pazarda satışa sunulan araçlarda dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android bulunuyor.

Google Haritalar uygulaması ile sesli navigasyon hizmetinin yanı sıra Google Play Store’daki zengin bir otomotiv uygulamaları ekosistemine erişecek kullanıcılar, Google Asistan sayesinde arama ve mesajlara yanıt verebilecek, istedikleri bir bilgiye ulaşabilecek ve araç fonksiyonlarını yönetebilecek.

2017 yılında 200 pazarda 10,6 milyon satış adedine ulaşan ittifak markaları, Google uygulamaları ve hizmetlerini, bilgi eğlence sistemlerine ve bulut tabanlı sistemlere entegre ederek Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors müşterilerinin sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.