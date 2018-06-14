Renault-Nissan-Mitsubishi, yıllık kazancı 5,7 milyar avroya yükseltti

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın yıllık sinerjilerinden elde edilen kazancı 5,7 milyar avroya yükseldi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük otomotiv ittifakının, 2016 yılında 5 milyar avro olan yıllık sinerjilerinden elde edilen ortak kazancı, yüzde 14 artışla geçen yıl 5,7 milyar avroya yükseldi. Söz konusu artışta maliyet tasarrufları, artan gelirler ve maliyetten kaçınma etkili oldu.

İttifak üyeleri tarafından gerçekleştirilen ölçek ekonomilerini yansıtan son sinerjiler, 2017 yılı için toplam 10,6 milyondan fazla araç satışı olduğunu ortaya koydu.

İttifak, binek otomobil ve hafif ticari araçlar açısından dünyanın en büyük otomobil grubu haline geldi.

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- "Artan sinerjiler, iş birliğinin sürdürülebilirliğini güçlendirecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı Başkanı Carlos Ghosn, ittifakın, her üye şirketin büyümesi ve karı üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaptığını vurguladı.

Daha kapsamlı birleşmeler ve artan sinerjilerin ittifakın sürdürülebilirliğini uzun vadede güçlendireceğini vurgulayan Ghosn, "İttifak, 2017 yılında, ilk tam sinerji yılının gelirini elde eden Mitsubishi Motors'un da bulunduğu 3 şirketin tamamının performansını büyük ölçüde artırdı. İttifak, ortak tesislerin ve ortak araç platformlarının daha fazla kullanılması, teknolojinin paylaşılması ve hem olgun hem de gelişmekte olan pazarlarda birlikte var olmamız sayesinde birleşmeyi hızlandırıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda sinerjilerimizi artırmayı umuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar 10 milyar avronun üzerindeki sinerji hedefimizi bir kez daha pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.