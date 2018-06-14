FİNANS

Renault-Nissan-Mitsubishi, yıllık kazancı 5,7 milyar avroya yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

Renault-Nissan-Mitsubishi, dünyanın en büyük otomotiv ittifakı olarak, yıllık sinerjilerinden elde edilen ortak kazancın geçen yıl yüzde 14 artışla 5,7 milyar avroya yükseldiğini duyurdu - Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı Başkanı Ghosn: - "Önümüzdeki yıllarda sinerjilerimizi artırmayı umuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar 10 milyar avronun üzerindeki sinerji hedefimizi bir kez daha pekiştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın yıllık sinerjilerinden elde edilen kazancı 5,7 milyar avroya yükseldi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük otomotiv ittifakının, 2016 yılında 5 milyar avro olan yıllık sinerjilerinden elde edilen ortak kazancı, yüzde 14 artışla geçen yıl 5,7 milyar avroya yükseldi. Söz konusu artışta maliyet tasarrufları, artan gelirler ve maliyetten kaçınma etkili oldu.

İttifak üyeleri tarafından gerçekleştirilen ölçek ekonomilerini yansıtan son sinerjiler, 2017 yılı için toplam 10,6 milyondan fazla araç satışı olduğunu ortaya koydu.

İttifak, binek otomobil ve hafif ticari araçlar açısından dünyanın en büyük otomobil grubu haline geldi.

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- "Artan sinerjiler, iş birliğinin sürdürülebilirliğini güçlendirecek”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı Başkanı Carlos Ghosn, ittifakın, her üye şirketin büyümesi ve karı üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaptığını vurguladı.

Daha kapsamlı birleşmeler ve artan sinerjilerin ittifakın sürdürülebilirliğini uzun vadede güçlendireceğini vurgulayan Ghosn, "İttifak, 2017 yılında, ilk tam sinerji yılının gelirini elde eden Mitsubishi Motors'un da bulunduğu 3 şirketin tamamının performansını büyük ölçüde artırdı. İttifak, ortak tesislerin ve ortak araç platformlarının daha fazla kullanılması, teknolojinin paylaşılması ve hem olgun hem de gelişmekte olan pazarlarda birlikte var olmamız sayesinde birleşmeyi hızlandırıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda sinerjilerimizi artırmayı umuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar 10 milyar avronun üzerindeki sinerji hedefimizi bir kez daha pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ittifak, iş birliğinin orta vadeli planı kapsamında, 2022 yılının sonuna kadar 14 milyondan fazla aracın satılacağını öngörüyor. Elektrikli araçlar ve B segmenti araçlar dahil olmak üzere, bu araçlardan 9 milyon aracın yapımı, 4 ortak platform üzerinde gerçekleştirilecek ve ortak güç aktarım mekanizmalarının kullanımı, toplamın üçte birinden yüzde 75'ine kadar artırılacak.

İttifak üyesi şirketler, birleştirilmiş mühendislik işlevi sayesinde, Ar-Ge maliyetlerini ve yatırımlarını paylaşıyor ve bu durum, rekabet güçlerini artırıyor.

İttifakın satın alma kuruluşu Alliance Purchasing Organization, 2017 yılında merkezileştirilmiş parça, ekipman ve araç tedariki, küresel sözleşme müzakereleri ve dünya çapındaki tesislerde ortak yardımcı program tedariki sayesinde önemli düzeyde harcamaları azaltırken, tasarruf edilmesini de sağladı.

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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı

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