FİNANS

Renault Trucks'tan "sıfır faiz" kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu: - "Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde sıfır faiz avantajı sağlıyor.

Renault Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Trucks, tüm kamyon ve çekici modellerini kapsayan, 31 Aralık'a kadar devam edecek özel kampanyası ile ticari araç filolarına yola devam diyor. 230 bin TL'lik krediye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlayan Renault Trucks, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kampanya kapsamındaki uzun yol serisi olan Renault Trucks T çekicileri, üstün bir yakıt tasarrufu ve konfor sunuyor. Ağır şantiye işlerinin zorlu koşullarında sefer sayısını azaltacak şekilde tasarlanan güçlü şasisi ve yüksek performansı ile K serisi, şantiye işlerinin yükünü hafifletiyor.

C serisi ise şantiye görevlerinde performans ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Hafif şasisi sayesinde yurt içi nakliyesinde kolaylık sunan D serisi kamyonlar da dağıtım görevlerinde yüksek verimlilik sağlıyor.

Araçlarının verimlilikleri ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra Renault Trucks, satış sonrası hizmetleri de sunuyor. Renault Trucks yetkili servislerinden temin edilen ve montajı yapılan onaylı parçalarda tüm dünyada kilometre sınırsız 2 yıl parça garantisi sunuyor. Bu garanti, yedek parça, işçilik, etkilenen diğer yedek parçalar ve yol yardım hizmetini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, yıl sonuna kadar devam edecek kampanyalarında avro ve TL bazında seçenekler sunduklarını belirterek, "Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz. Ticari araçlar sektöründe pazarda dalgalanmalar olsa da durmak söz konusu değil. Uluslararası ve yurt içi nakliyattan, inşaat alanına kadar süregelen işler son hızıyla devam ediyor. Bu nedenle teşvik eden ve destekleyen kampanyalar ile iş ortaklarımızın yanında oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERPorno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!Porno sitelerine saldıran hackerlar yakalandı!
'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı
Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacakCorendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault Trucks

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

Bakan Pakdemirli: Çiftçiye meteorolojik uyarı ile kayıpları önlüyor olacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.