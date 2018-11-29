İSTANBUL (AA) - Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde sıfır faiz avantajı sağlıyor.

Renault Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Trucks, tüm kamyon ve çekici modellerini kapsayan, 31 Aralık'a kadar devam edecek özel kampanyası ile ticari araç filolarına yola devam diyor. 230 bin TL'lik krediye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlayan Renault Trucks, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kampanya kapsamındaki uzun yol serisi olan Renault Trucks T çekicileri, üstün bir yakıt tasarrufu ve konfor sunuyor. Ağır şantiye işlerinin zorlu koşullarında sefer sayısını azaltacak şekilde tasarlanan güçlü şasisi ve yüksek performansı ile K serisi, şantiye işlerinin yükünü hafifletiyor.

C serisi ise şantiye görevlerinde performans ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Hafif şasisi sayesinde yurt içi nakliyesinde kolaylık sunan D serisi kamyonlar da dağıtım görevlerinde yüksek verimlilik sağlıyor.