FİNANS

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmadan, ülkedeki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türkiye’de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmadan, ülkedeki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
Renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.
Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı açıklamada, "Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izliyoruz" dedi ve ekledi:
"OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var.
"Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık.
"Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir.
"Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi fabrikalarından biridir.
"Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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