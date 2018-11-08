Renault ve Dacia'dan Kış Servis Kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, 0-3 yaş arası binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia sahipleri için Kış Servis Kampanyası başlattı.

Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık 2018 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli kampanya kapsamında bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar paketleri ve Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Kampanya süresince Continental veya Pirelli marka lastik alımlarında serviste 100 lira indirim avantajı bulunuyor.

15 inç jant ve üzeri Bridgestone veya Lassa marka lastik alımlarında ise 100 lira indirim sunulurken, 16 inç jant ve altı Michelin marka lastik alımlarında 120 lira, 17 inç jant ve üzeri alımlarda 180 lira indirim yer alıyor.

Renault ve Dacia müşterileri, kampanya dahilinde Maximum Kart ve World ödemelerinde artı 4 taksit avantajından da yararlanabiliyor.

