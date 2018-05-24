FİNANS

Renault ve Dacia'dan yaz servis kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve tampon onarımları, aksesuar fix paketleri ayrıca Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaz aylarına fırsatlarla hazırlıyor.

Renault açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar yetkili servislerde geçerli olan yaz servis kampanyası kapsamında, binek ve hafif ticari tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve tampon onarımları, aksesuar fix paketleri ayrıca Elf motor yağı yüzde 20 indirimli fiyatlarla yer alıyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında da cazip fırsatlar sunuluyor. 15 inç jant ve üzeri Bridgestone ve Lassa marka lastik alımlarında müşterilere 80 lira indirim hakkı tanınıyor. Michelin lastiklerde ise 16 inç jant ve altı için 80 TL, 17 inç jant ve üzeri alımlarda 160 lira değerinde yakıt kartı hediye ediliyor. 16 inç jant ve üzeri Pirelli marka lastik alımlarında ise 80 lira değerinde alışveriş kartı veriliyor.

Ayrıca uzatılmış garanti MaxxiGarantim alımlarında ise 100 lira değerinde hepsiburada.com hediye indirim kodu bulunuyor. Maximum Kart ve CardFinans ödemelerinde de artı 6 taksit imkanı mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
Dacia Renault yaz servis kampanyası

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