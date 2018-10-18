FİNANS

Renault ve Dacia’ya Kristal Elma’dan 8 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Renault ve Dacia, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri yarışmasından 8 ödülle ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri yarışmasında 8 ödülle layık görüldü.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia, yeni Dacia Duster lansmanı ile Kristal Elma’nın sahibi oldu. Duster lansmanında Dacia, Türkiye’de bir ilke imza atarak 100 Duster’ı resmi satış öncesinde otomobilseverlerle buluşturmuş ve internet üzerinden ön satış gerçekleştirmişti. "Hakkını Ver" sloganı ile gerçekleşen ve VR teknolojilerinin kullanıldığı Duster roadshow organizasyonu, test sürüşü deneyimini bir üst boyuta taşıdı. 360 derece medya kullanımının etkin bir şekilde uygulandığı lansman süresi boyunca 16,3 milyon televizyon izleyicisine ulaşan Dacia, Youtube’da 98 milyon, Instagram’da ise 1 milyonu aşkın izlenme oranı yakaladı.

Kristal Elma'da Dacia Duster Roadshow, Renault Clio RS radyo spotu ve Dacia Duster reklam filmi ile 3 gümüş ödül kazanan Renault, ilk 100 Duster, Megane Sedan Getir iş birliği, Dacia Duster radyo spotu ve Dacia Duster "Hakkını Ver" dış alan tasarımları ile ayrıca 4 bronz ödüle layık görüldü.

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30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Dacia Reklamcılar Derneği Renault

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