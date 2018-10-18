Renault ve Dacia’ya Kristal Elma’dan 8 ödül

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri yarışmasında 8 ödülle layık görüldü.
Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia, yeni Dacia Duster lansmanı ile Kristal Elma’nın sahibi oldu. Duster lansmanında Dacia, Türkiye’de bir ilke imza atarak 100 Duster’ı resmi satış öncesinde otomobilseverlerle buluşturmuş ve internet üzerinden ön satış gerçekleştirmişti. "Hakkını Ver" sloganı ile gerçekleşen ve VR teknolojilerinin kullanıldığı Duster roadshow organizasyonu, test sürüşü deneyimini bir üst boyuta taşıdı. 360 derece medya kullanımının etkin bir şekilde uygulandığı lansman süresi boyunca 16,3 milyon televizyon izleyicisine ulaşan Dacia, Youtube’da 98 milyon, Instagram’da ise 1 milyonu aşkın izlenme oranı yakaladı.
Kristal Elma'da Dacia Duster Roadshow, Renault Clio RS radyo spotu ve Dacia Duster reklam filmi ile 3 gümüş ödül kazanan Renault, ilk 100 Duster, Megane Sedan Getir iş birliği, Dacia Duster radyo spotu ve Dacia Duster "Hakkını Ver" dış alan tasarımları ile ayrıca 4 bronz ödüle layık görüldü.
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum