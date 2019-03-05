​Renault, yeni Clio'nun dünya prömiyerini Cenevre'de gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Renault, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Clio'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor

Şirket açıklamasına göre, Renault,15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio'nun beşinci nesli olan yeni Clio'yu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.

İlki 1990 yılında tanıtılan Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu'nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Fransızların favori modeli olan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

2012-2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre, satış rakamını artıran Clio'nun "Evrim ve Devrim" çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan yeni Clio modelinde dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratıldı.

Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, yeni Clio'ya dinamizm ve modernizm kazandırırken yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakışta fark ediliyor. İç kısımda ise iç mekandaki kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.