Renault’dan 2. el hizmetinde Türkiye’de bir ilk

İSTANBUL (AA) - Renault, müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında, 2. elde dijital dönüşüme dayalı inovatif bir projeyi hayata geçiriyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, müşterinin 2. el aracına online teklif vererek Türkiye'de yine bir ilke imza atıyor.
Manheim ile ortaklaşa geliştirilen projenin iki ayağı bulunuyor. Renault 2 noktalarında online 2.el araç alım garantisi sunan modül ve online kredi başvuru sistemi.
Türkiye'de ilk kez sunulan aracının değerini öğren hizmeti aracılığıyla müşteri, anında aracının 2. el değerini öğrenebiliyor. Aracın bilgileri ve istenilen ayrıntılar girildikten sonra verilen fiyattan satın alma garantisi veriliyor.
Bu 2. el değerlendirme ve 2. el araçların nakit alım projesinin ikinci ayağında ise müşteriye takas talebinde online kredi başvuru fırsatı sunuluyor. TC kimlik numarası ve istenilen bilgiler sisteme girildikten sonra kredinin ön onayı anında alınıyor.
Dijital dönüşümü hizmetlerine yansıtan Renault Mais, bu kapsamda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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