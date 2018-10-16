FİNANS

Renault'dan Bursa'ya yeni yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın temeli, 19 Ekim'de atılacak

Bursa'da inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın temeli, 19 Ekim'de atılacak.

Oyak Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde kurulacak Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası için temel atma töreni düzenlenecek.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in de törene katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa OYAK Renault Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yüksek basınçlı aliminyum enjeksiyon fabrikası

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