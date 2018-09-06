Renault'dan eylül kampanyası

İSTANBUL(AA) - Renault, eylül ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, bu ay hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Hurda teşvikiyle birlikte ek indirimlerle Renault Clio HB 84 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken, Symbol 86 bin 600 lira, Kangoo ise 91 bin 300 liradan satılıyor.

Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Diğer taraftan, binek modellerde maksimum 36 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.