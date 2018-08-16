FİNANS

Renault'dan hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Renault ağustos ayında hurdaya ek indirim ve Kangoo'da sıfır faiz fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Renault, ağustos ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin lira indirim sağlanıyor.

Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 76 bin 150 liradan başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.

Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı mevcut

Diğer taraftan binek modellerde maksimum 36 bin lira kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.

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