Renault'dan temmuz ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) – Renault’nun tüm binek ve hafif ticari araçlarında başlattığı temmuz kampanyası kapsamında 36 bin peşinat ve bin 500 TL taksit fırsatı sunuluyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya kapsamında Clio HB modeline 36 bin TL peşinat ile bin 500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 48 bin TL peşinat ve 2 bin TL aylık taksit avantajı sunulurken, Captur modeli için 42 bin TL peşinat ve 2 bin 500 TL aylık taksit fırsatı bulunuyor.

Kampanyada Kadjar ise 78 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için yüzde 0,99 faiz oranı yer alıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanına sahip oluyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 24 bin TL'ye kadar 12 ay vade için yüzde sıfır, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

