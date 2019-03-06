FİNANS

Renault'dan yeni bir özel seri "Alaskan Ice"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Renault, geliştirilmiş bir tasarıma sahip ve eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri Alaskan Ice Edition modelinin tanıtımını yapıyor

İSTANBUL (AA) - Renault, geliştirilmiş bir tasarıma sahip ve eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri Alaskan Ice Edition modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Alaskan Ice Edition, buzul beyazı rengi ve kontrast oluşturan siyah ve kırmızı dış kaplamalara sahip.

Alaskan Ice Edition, depolama hacmini artıran ve taşınan yükü koruyan özel iki renkli açılır tavan ve siyah yan çubuklar ile sunuluyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı sistem, 6 stereo odak hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlıyor.

Renault Alaskan güçlü tasarımı, enerjik ön kısım ve atletik çizgilerinin yanı sıra segmentinin en yüksek yakıt verimliliğine ve en iyi ekonomisine sahip 2.3 litre Renault dCi motoru ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk olağanüstü bir çekiş gücüne ve güçlü arazi sürüş becerilerine sahip. İç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.

Alaskan profesyonel müşterilerin özel beklentilerini karşılamak için Renault’nun Avrupa'daki etkinlik ve uzmanlığının yanı sıra, Renault Pro+ ağının gücünden faydalanıyor.

İsviçre, özel seri Alaskan Ice Edition modelinin pazara sunulacağı ilk ülke olacak. Alaskan, Eylül 2017'den bu yana Avrupa pazarında yerini alıyor.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Mobilyacılar MODEKO'da buluştuMobilyacılar MODEKO'da buluştu
“Kadın ve erkeklerde ücret eşitliği en iyi ihtimalle 200 yıl sonra sağlanır”“Kadın ve erkeklerde ücret eşitliği en iyi ihtimalle 200 yıl sonra sağlanır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira

Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.