Renault/Senard: Fiat ile olası bir anlaşma masada değil

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile olası bir anlaşmanın şu anda masada olmadığını söyledi ancak ileriki bir zamanda yeniden değerlendirilme ihtimali göz ardı etmedi.

Fransız otomobil üreticisinin Başkanı Senard, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada "Bugün masada değil" dedi ancak daha sonra Renault'un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonla ilgili olarak kimsenin "asla 'asla' dememesi gerektiğini" vurguladı.

Renault, aylar önce Fiat ile anlaşma konusundaki görüşmeleri, Japon otomotiv üreticisi Nissan Motor Co. ile ortaklıkları nedeniyle sonlandırmıştı.

