Renault'un Bursa'ya 100 milyon avroluk yatırımı

Oyak Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tümgeneral Mehmet Taş, 1969 yılında Renault grubuyla başlattıkları iş birliğinin Türk otomotiv endüstrisinin gelişmesine önemli bir güç kattığını söyledi. Taş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu ve dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault grubunun, Türkiye ekonomisinin otomotiv sanayi alanında sürdürdüğü yarım asırlık ortaklığının bugün önemli bir yatırımla daha güçlendiğini ifade etti. Taş, kuruluş çalışmaları 1950 yılında başlayan ve 1 Mart 1961'te 205 sayılı Kanun'la oluşturulan Ordu Yardımlaşma Kurumunun, özerk, kurumsal, şeffaf yönetim ve denetim yapısı, yetkin, profesyonel yöneticileriyle 57 yıldır kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kendi tasarruflarına dayalı mesleki emeklilik fonu olarak 350 bin üyesine ek sosyal güvence sağladığını dile getirdi.

Kurumun yarattığı bu tasarrufların, Türk ekonomisinin önemli sektörlerinde yatırıma dönüştürülerek ekonomiye değer üretildiğini belirten Taş, şöyle konuştu: "İşte bu anlayışla 1969 yılında Renault grubuyla başlattığımız iş birliği, Türk otomotiv endüstrisinin gelişmesine önemli bir güç katmıştır. 50 yıldır süren bu ortaklığımız yükselen bir ivmeyle devam etmektedir. Bu yıl içinde imzalanan genel anlaşmayla taraflar, katma değer üreten bu iş birliğini 27 yıl daha devam ettirme kararı almıştır. Bu karar, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Renault grupları arasında uyumlu ve verimli iş birliğinin bir göstergesi ve daha da önemlisi ülkemize duyulan güvenin bir sonucudur. Bugün burada temelini atacağımız heyecan verici Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın, ülkemiz için de önemli bir yatırım olduğunu değerlendiriyorum." - "Otomotiv sektörü Oyak grubu için çok büyük önem arz etmektedir" Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de son 10 yılda ortaklarıyla birlikte, 1 milyar avrodan fazla yatırımı Türk ekonomisine kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.