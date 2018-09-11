Renesas çip üreticisi IDT'yi 6.7 milyar dolara satın alacak

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Japonya merkezli çip üreticisi Renesas Electronics, ABD merkezli rakibi Integrated Device Technology (IDT) şirketini 6.7 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Finance 24'ün haberine göre Renesas, IDT'yi satın alarak kablosuz ağı ve depolama çipleri konusunda bilgi birikimine ulaşacak. IDT'nin Renesas tarafından satın alınması işlemlerinin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

