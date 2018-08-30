Restorancılar lira ile kiralamadan memnun

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları restoran sahiplerinince olumlu karşılandı.

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "AVM'lerde bulunan dükkanlarda dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl, dolar kurunun son iki yılda TL karşısında ciddi değer kazandığını belirterek, gelirlerinin TL ile ancak kira ödemelerinin özellikle AVM’lerde dolarla olduğunu söyledi.

"Son yıllarda dolarda yaşanan artış sonrası dövizle kira ödemek gerçekten belimizi büküyordu.” diyen Bingöl, söz konusu düzenlemenin çok yerinde olduğunu vurguladı.

Bingöl, üyelerinin Türkiye genelinde 6 bine yakın şubesi bulunduğu bilgisini vererek, “Daha önce de bu yönde açıklama yapmıştık. TL ile gelirimiz var ancak en büyük giderimiz olan kirayı dövizle ödüyoruz. Bu sürdürülebilir değildi. Bu nedenle sayın bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyor düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini diliyoruz.” dedi.

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