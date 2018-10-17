"Retina hastalıkları görme duyumuzu tehdit ediyor"

Türkçüoğlu şunları kaydetti:

"Eğer retina dekolmanına sebep olan yırtıklar çok sayıdaysa, büyükse, yerleşimleri alışılandan farklıysa, yırtık saptanamıyorsa, eşlik eden başka hastalıklar varsa (göziçi kanaması gibi) ya da üzerinden zaman geçmişse vitrektomi ameliyatı uygulamak gerekebilir. Bu operasyonda retina dekolmanına gözün içinden müdahale edilir. Ameliyatın sonunda, uygulanan laser tedavisinin yırtık bölgesini yapıştırması ve bu etkinin devam etmesi için göziçine bir tampon maddesi vermek gerekir. Duruma göre bu tampon maddesi hava ve benzeri gazlar, ya da silikon yağı olabilir. Ameliyat sonrası hastanın bir süre koruyucu göz damlası kullanması ve belirli bir baş pozisyonunda yatması gereklidir."

