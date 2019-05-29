FİNANS

Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Revo Capital’in 2014 yılında yatırım yaparak gelişimine destek verdiği yerel yazılım şirketi Foriba, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri alanında dünya lideri olan Sovos tarafından satın alındı.

Revo Capital’in yatırımcı ortağı olduğu Foriba, Sovos'a satıldı

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Revo Capital’in 2014 yılında yatırım yaparak gelişimine destek verdiği yerel yazılım şirketi Foriba, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri alanında dünya lideri olan Sovos tarafından satın alındı.
Teknoloji ve internet odaklı yatırım fonu Revo Capital’in ilk katkı sağladığı girişimlerden biri olan Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri olan ABD menşeili Sovos tarafından satın alındı.
Fintech, bulut tabanlı B2B çözümler, online pazaryeri ve büyük veri alanında bugüne kadar 19 girişime yatırım yapan Revo Capital, 66 milyon dolar büyüklüğündeki birinci fonun ardından 60 milyon euro büyüklüğündeki ikinci bir fon için hazırlanmaya başlıyor.
Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "Foriba’nın bugün alanında dünya lideri olan Sovos tarafından satın alınmasının gururunu yaşıyor ve başta Ahmet Bilgen ve Koray Bahar olmak üzere tüm Foriba ekibini gönülden kutluyoruz" dedi ve ekledi:
"Beş yıl boyunca şirketin yerel bir yazılım şirketinden global bir oyuncuya dönüşümünü en ön sıradan takip etme şansına sahip olduk ve bu başarının tesadüf olmayıp sonuna kadar hak edildiğini yakinen biliyoruz,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti, “Revo Capital, 2013 yılında kurulduğunda Türkiye’de FinTech ve kurumsal yazılım hizmetleri alanını odak olarak belirleyen ilk ‘Risk Sermayesi’ fonu olmuştu. Bunun doğru bir tercih olduğunu Foriba satın alması ve bu alandaki diğer yatırımlarımızın büyüme hızı net biçimde göstermekte. Böyle bir dönemde, ABD’li dev bir şirketin dikkatini çekmek ve satın almanın gerçekleşmiş olması hakikaten dikkate değer gelişmedir. Şu an kurmakta olduğumuz ikinci fonumuz ile uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz."

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