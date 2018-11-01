FİNANS

Reyhanlı'da çilek üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde üetici Mahmut Durmuşoğlu, ekimini yaptığı çileğin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde üetici Mahmut Durmuşoğlu, ekimini yaptığı çileğin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi. İlçenin Fevzipaşa Mahallesi'nde 6 dekarlık alana çilek ekimi yapan üretici Mahmut Durmuşoğlu, ovanın toprağının bereketli olduğunu söyleyerek, Anamur'da gördüğü ve beğendiği çilek ekimini Reyhanlı?ya taşıdığını belirtti. İlk denemesini 6 dekarlık alanda gerçekleştirdiğini ifade eden üretici Durmuşoğlu, Anamur'da gördüm ve Reyhanlı?da ekmeye karar verdim. Ovamızın toprakları oldukça bereketli. Yaklaşık 40 bin TL masrafla hazırladığım 6 dekarda örtü altı çilek yetiştirerek hem bölgemdeki üreticilere örnek olacağım ve hem de yaygınlaşmasını sağlayacağım. Hem ben kazanacağım ve hem de vatandaşlarımız kazanacak. Başarılı olacağıma inanıyorum dedi. Tarım ve Orman Reyhanlı İlçe Müdürlüğü ekipleri de çilek ekili arazide denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çilek ekili alanda gerekli şartların oluşturulduğunu söyledi. Yabancı otların sürekli kontrol edildiğini ve gerekli temizliğin yapıldığını belirten yetkililer, çileğin 2 aya kadar yetişeceğini hasadının yapılacağını kaydetti.

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istediMobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi
Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştüColliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)

Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)

Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

Mobilyacılar, KDV'deki indirimin 2019 yılına yayılmasını istedi

Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü

Colliers International: Boş ofis sayısı azalırken, kiralar düştü

Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

Türkiye’nin genç işadamları Ata’nın huzurunda 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

Yalıkavak Marina UNICEF’in eğitim sponsoru oldu 

Yalıkavak Marina UNICEF’in eğitim sponsoru oldu 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.