RG: Azami fiyatlı mallarda üreticiye en az yüzde 85 ödenecek

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olamayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tebliğinde şöyle denildi:
"Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler; hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz."
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