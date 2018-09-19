RG: Belediyeler ve yüksek öğretim kurumlarına döviz bildirim yükümlülüğü

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Belediyeler ve bağlı işletme ve idareleri ve yükseköğretim kurumlarından ilgili hesap dönemi itibarıyla 15 milyon doları ve üstünde yabancı para nakdi kredi ile dövize endeksli kredileri bulunanlara bildirim yükümlülüğü getirildi.

"Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik öngören yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde olan belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yükseköğretim kurumları bildirim yükümlülüğü kapsamına alındı.

