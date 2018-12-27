FİNANS

RG-BES'ten ayrılanlar "üç yıl içinde bir kerelik" dönebilecekler

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde otomatik olarak bir kerelik yeniden sisteme alınacaklar.

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde otomatik olarak bir kerelik yeniden sisteme alınacaklar.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar kısaltabilecek ya da beş yıla kadar uzatabilecek.
Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının belirlenmesinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.
Yönetmelik değişikliğinde, "Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi:
"İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır."
Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.
İlgili yasalar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

PARTNERAyşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!Ayşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!
İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruzİZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz
DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktırDSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

Badak: Fuarcılıktan 10 milyar euro gelir mümkün

İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz

İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz

DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır

“İş sağlığı ve güvenliği kurumsal, etik ve insani sorumluluktur“

“İş sağlığı ve güvenliği kurumsal, etik ve insani sorumluluktur“

Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

Şeker-İş Şube Başkanı Onay: Burdur Şeker Fabrikası'nın satış ihalesi iptal edildi

İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.