RG - Çin kökenli duvar saatlerine damping önlemine devam

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Çin kökenli, elektrikle çalışan duvar saatlerine ilişkin dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğe göre, Çin'den ithal edilen söz konusu ürün için CIF bedelin yüzde 23'ü kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tebliğirde şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde (CIF bedelinin yüzde 23'ü) uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

