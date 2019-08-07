RG-Haziran'da 267 teşvik belgesi verildi, 25 belge iptal edildi

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran ayında 267 firmaya yatırım teşvik belgesi verdi, 25 firmanın yatırım teşvik belgesini de iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, 267 firmanın toplam 5 milyar 176 milyon lira tutarında, 10 bin 864 kişilik istihdam hedefli yatırımlarına teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri, "sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar alınmaması, yüzde 90'ı bulan vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyetleri, KDV istisnaları, yatırım yeri tahsisleri ve faiz desteği" gibi destekleri içeriyor.

Buna karşılık, 25 firmanın toplam 242 milyon lira yatırım bedelli ve 674 kişilik istihdam hedefli yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

