FİNANS

RG - Kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 30'a çekildi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30'una indirdi.

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarı, bütün kredi kartı limitleri için dönem borcunun yüzde 30'una indirdi.
BDDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, daha önce kademeli olarak yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak belirlendi.
Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”
h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"
Bu oranlar daha önce, 15,000 liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30'u, 15,000-20,000 liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35'i, 20,000 lira ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40'ı olarak uygulanıyordu.
Bu kapsamda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olmayacağına ilişkin hükümde ise değişiklik yapılmadı.

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