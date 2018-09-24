FİNANS

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

Otomobil vergisine konu olan özel tüketim vedgisi (ÖTV) vergisiz çıplak fiyat (matrah) limitleri yeniden belirlendi.

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Otomobil vergisine konu olan özel tüketim vedgisi (ÖTV) vergisiz çıplak fiyat (matrah) limitleri yeniden belirlendi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi.
Konuyla ilgili, "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bu kararla bugünden itibaren;
- matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak uygulanırken,
- matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise yüzde 50 olacak.
- Matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak.
Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak aynı kaldı. (Tablo)

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