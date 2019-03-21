FİNANS

RG - ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

ÖTV ve KDV'de 31 Mart'ta sona erecek olan indirim, Cumhurbaşkanı  kararıyla 31 Aralık 2019 arihine kadar uzatıldı.

İstanbul, 21 Mart (DHA) - ÖTV ve KDV'de 31 Mart'ta sona erecek olan indirim, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 arihine kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Cumhurbaşkanı kararı" ile başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya olmak üzere birçok üründe uygulanan vergi indirimleri, bu ayın sonu yerine, bu yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, "Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.
Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.
Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmetteDiyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette
Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştıTüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacakTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

AB'den Google'a "milyarlık" reklam cezası

AB'den Google'a "milyarlık" reklam cezası

THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.