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RG - Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne "Hazine ve Maliye Bakanı" da eklendi.

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne "Hazine ve Maliye Bakanı" da eklendi.
Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararnamede, söz konusu Kararname'de yer alan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin yapısında değişikliğe gidildiği belirtilerek, Komite üyeleri arasına Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.
Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşacak.

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