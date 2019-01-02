İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık şirketlerin sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan payların yarattığı yönetim kontrolü değişikliğinin zorunlu pay alım teklifinden muaf tutulmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Pay Alım Teklifi Tebliği"nde yapılan değişiklikte şöyle denildi:

"23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"Payları Borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği."

