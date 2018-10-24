RG - TMO'ya kuru fasulye, mercimek ve nohut ihracatı izni

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) hububatın yanı sıra bakliyat ihracatı izni verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alım satımı yapılacak olan bakliyat ürünleri, kuru fasulye, mercimek ve nohutla sınırlı olacak.
Hububat ve Bakliyat Ürünleri Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da yer alan, "hububat" ibaresi, "hububat ve bakliyat" olarak, "hububat ithalatı" ibaresi de "hububat ve bakliyet ithalat ve ihracatı" olarak değiştirildi.
Kararda, "Bu karar kapsamında TMO tarafından alım ve satımı yapılacak olan bakliyat ürünleri kuru fasulye, mercimek (her türlü) ve nohut ile sınırlıdır" denildi.
Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!
FED Atlanta Şubesi Başkanı Bostic'den 'faiz' açıklaması
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum