RG - Türkiye Kalkınma Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Türkiye Kalkınma Bankası hakkında kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunun amacı, "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin, çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda;
- sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi,
- sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması,
- yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi,
- kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak" olarak gösterildi.
Kanun'a göre, bankanın merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile kârının dağıtımına ilişkin konular "esas sözleşmesi"nde belirlenecek.
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