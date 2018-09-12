RG: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin yönetimi belirlendi

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü salısında yayımlanan iki kararı ile, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin yönetimi belirlendi. Kararlara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliği'ne de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın, "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ında, "Şirketin Yönetim kurulu Başkanı Cumhurbaşkanıdır" denildi.

Aynı kararda, "Yönetim kurulu üyelerinden birisi Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde aranan şartları" taşıyacağı karar altına alındı.

Resmi Gazete'nin aynı saypısında yayınlanan bir başka Cumhurbaşkanlığı kararında da, "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun ekli listede belirtilen başkan vekili ve üyelerden oluşmasına ve Genel Müdürlüğe Zafer SÖnmez'in atanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararın ekli listesine göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olurken, yönetim kurulu üyeliklerine de; Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez getirildi.



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