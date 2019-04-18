RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi olmayan ülkelerden yapılacak demir-çelik ürünleri ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamdaki ithalat rejimi kararına bir dip not eklendi.

Karara eklenen dip notta, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmak üzere "Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi yüzde 30 olarak uygulanır" ibaresi yer alıyor.

Demir-çelik ürünleri ithalatına, söz konusu karar kapsamında halihazırda, yüzde 1.8 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyor. (Tablo)

