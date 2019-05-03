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RG - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına "sıfır gümrüklü" tarife kontenjanı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 08:42 | Son Güncelleme

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına 30 Haziran'a kadar geçerli 100,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.

RG - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına "sıfır gümrüklü" tarife kontenjanı

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına 30 Haziran'a kadar geçerli 100,000 ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, belirlenen tarife kontenjanı miktarında yapılacak ithalata 30 Haziran'a kadar sıfır gümrük vergisi uygulanacak. İthalat, Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek ithal lisansı ile yapılabilecek.
Aynı gazetede yayımlanan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair tebliğ uyarınca, tarife kontenjanının dağıtımı, ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, halen geçerli olan ithal lisansı kullanım oranları dikkate alınarak yapılacak.
İlgili tebliğin beşinci maddesinde. "Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz" denildi.
Tebliğ ile, "Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye" yetkili kılındı.
Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, beş iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesine yapılması gerekiyor. (Tablo)

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