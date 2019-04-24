FİNANS

RG-Zorunlu trafik sigortası priminde ceza puanları kullanılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Zorunlu trafik sigortası primi, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi dikkate alınarak belirlenebilecek.

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Zorunlu trafik sigortası primi, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi dikkate alınarak belirlenebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmeliğinde şöyle denildi:
"14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 'Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.'"

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