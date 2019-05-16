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Richmond Fed / Barkin "faizde istikrarlı duruşu" destekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Richmond Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, güçlü ekonomik büyüme ve bastırılmış enflasyonun bir faiz artırımı veya indirimi için şu anda bir neden olmadığı anlamına geldiğini, bu nedenle faizde "istikrarlı duruşu" desteklediğini vurguladı.

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Richmond Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, güçlü ekonomik büyüme ve bastırılmış enflasyonun bir faiz artırımı veya indirimi için şu anda bir neden olmadığı anlamına geldiğini, bu nedenle faizde "istikrarlı duruşu" desteklediğini vurguladı.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, New York'ta bir etkinlikte konuşan Barkin, "Enflasyonun kontrol altında olduğu ortamda faizleri yükseltmek için güçlü bir neden yok. Büyümenin sağlıklı olmaya devam ettiği ortamda faizleri düşürmek için de güçlü bir neden bulunmuyor" dedi.
Barkin, ekonominin "sağlam, güçlü" olmaya devam edeceğine inandığını vurguladı ve "Güven, özellikle iş dünyası güveni, kırılgan" oiye uyardı.
Barkin, ABD-Çin ticarette yaşadıkları çatışmanın iş dünyası güvenine zarar verebileceğine de dikkat çekerek, bu çatışmanın her türlü potansiyel etkisini yakında izlemekte olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Eğer ABD-Çin ticari sorunlarına bir çözüm yakın zamanda gelir ise, bu sıkıntıların ekonomiye çok fazla etkisi olacağını öngörmüyorum."
Minneapolis'te bir etkinlikte konuşan Kansas City Fed Başkanı Ester George da, Fed'in enflasyonu yüzde 2.0 hedefini tutturmak için faiz politikasını değiştirme ihtiyacı görmediğini söyledi ve ekledi:
"İşsizlik oranının uzun vadede öngörülen seviyenin oldukça altına indiği ortamda, enflasyonun uzun vadeli hedefin biraç altında kalmasından endişe duymak için çok az neden görüyorum... Enflasyon için cari görünüm iyi huylu görünüyor."

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