FİNANS

Ripple CEO'su: SWIFT’le ortaklık yapmıyoruz, onların yerini alıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

BITCOIN’den sonra gelen en büyük kripto paralardan biri olan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, uluslararası bankacılık ödeme sistemi SWIFT ile ortaklık iddialarını yalanladı.

Erkan ÖZ, (DHA)- BITCOIN’den sonra gelen en büyük kripto paralardan biri olan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, uluslararası bankacılık ödeme sistemi SWIFT ile ortaklık iddialarını yalanladı.
Bloomberg TV’ye konuşan Garlinghouse, finansal kuruluşların daha hızlı ve modern teknolojiler aradığını belirtti. Garlinghouse şöyle konuştu:
"Yakın geçmişte SWIFT bankalar arası transferlerde Blockchain teknolojisini çözüm olarak görmediğini söylemişti. Oysa biz şimdiden onlardan yüzün üzerinde müşteri kaptık. Demek ki müşteriler SWIFT ile aynı düşünmüyor."
Garlinghouse, "Aslında her gün gerçekleştirdiğimiz operasyonlara bakarsanız yaptığımız şey SWIFT’in yerini almak" dedi.
Merkezi Brüksel’de olan SWIFT sisteminin iki yüz ülkede çoğu banka olan 11 bin müşterisi bulunuyor.

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