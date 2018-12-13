"Risk dengesi aşağı yönlü hareket ediyor”

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiğini belirterek, “Orta vadede, yerel fiyat baskısını ve manşet enflasyondaki gelişmelerin desteklenmesi için hala önemli bir miktarda teşvike ihtiyaç bulunuyor.” dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Son veri ve anketlerin beklenenden daha zayıf olduğunu ifade eden Draghi, büyümeye yönelik risklerin dengeli olduğunu kaydetti.

Yerel fiyat baskılarını desteklemek için önemli teşviklerin gerekli olduğunu söyleyen Draghi, küresel risklerin belirgin kalmaya devam ettiğini ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğunu söyledi.

Zayıf gelen verilerin dış talebin zayıf seyrettiğini yansıttığını anlatan Draghi, “Jeopolitik faktörlerle ilgili belirsizlikler, ticarette korumacılık tehdidi, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasalarda oynaklıklar ön plana çıkıyor." diye konuştu.