"Risk yönetimi için güçlü sigorta sektörüne ihtiyaç var"

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde sigorta bilincinin artırılması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği "Sigorta Haftası"nı kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birinin, sigorta sektörünün büyüklüğü olduğunu belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

TOBB çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperlerin, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yaptığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin; bir hasar durumunda sigorta şirketleri ve sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her zaman olduğu gibi elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."