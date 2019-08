Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - RIXOS Hotels, Mısır'da Eastern Company for Investment and Development şirketi ile işbirliği yaparak, 1636 odaya sahip otelin işletmesi için anlaşma imzaladı. Otel, Rixos Hurghada Makadi Bay ismiyle 2020 yılında hizmete girecek. Rixos Hotels bu anlaşmayla, Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında bölgenin en büyük her şey dahil konseptli lüks otelini işletecek.

2017 yılında yapılan stratejik ortaklık ile Rixos Hotels'in yüzde 50 hissesine sahip Accor, Rixos markasını büyütmek ve geliştirmek için Mısır'da Eastern Company for Investment and Development şirketi ile işbirliğine giderek, mevcuttaki otelin restore edilip, Rixos Hurghada Makadi Bay olarak işletilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Otel, Hurgada'nın güneyinde, dünyaca ünlü dalış merkezi olarak bilinen, ailelerin ve golf tutkunlarının tercih ettiği Kızıldeniz’deki sakin bir koyda muhteşem konuma sahip.

Resort otelin ilgi çekici özellikleri arasında villalar, kapsamlı kapalı ve açık SPA alanı, fitness tesisleri, çocuk kulüpleri, su parkı, plaj alanı, konferans merkezi, farklı konsepte sahip yiyecek ve içecek üniteleri ile amfitiyatroyu da kapsayan geniş bir eğlence alanı yer alacak. Otelin, özellikle Avrupa ve BDT ülkelerinden tatilcilerin ve kurumsal grupların tercih ettiği bir destinasyon olması hedefleniyor.

'MARKAMIZIN BÜYÜME HİKAYESİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

Rixos Hotels Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, "Bu anlaşma, dünyadaki en büyük resort otelimizi hizmete açmak, şu ana kadar ki en kapsamlı olanaklara sahip tesisi ve eşsiz ve dinamik eğlence deneyimlerimizi misafirlerimize sunmak, markamızın büyüme stratejisinde ve hikayesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi. Tamince, Mısır ve Ortadoğu’daki lüks her şey dahil otellerde yeni bir kriter oluşturacak projeyi hayata geçirmek için Eastern Company for Investment and Tourism Development ile yaptıkları ortaklık ve işbirliğinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Eastern Company for Investment and Tourism Development CEO’su Mahmoud El-Sayed Moussa El-Sharkawy ise “Vizyonumuz, Makadi Körfezi’ni Kızıldeniz’in önde gelen tatil ve eğlence destinasyonuna dönüştürmek. Bu bağlamda, uzun süredir Mısır’da çok başarılı bir şekilde benzersiz bir konaklama konsepti ile faaliyet gösteren Rixos markasının kanıtlanmış uzmanlığı stratejik bir anlam ifade ediyor. Vizyonumuzla mükemmel bir uyum" dedi.

Accor Orta Doğu ve Afrika CEO'su Mark Willis de devralma fırsatının, markanın bölgesel ve küresel olarak geliştirilmesi için Rixos ekibi ile kurulan güçlü işbirliğini vurguladığını belirtti. Willis, “Rixos’un iş modelini somutlaştırmak ve önemli bölgesel ve küresel pazarlarda sunduğu lüks deneyimin farkındalığını artırmak için doğru şekilde bir araya getirilmiş farklı özelliklere sahip bu projede yer alan tüm taraflara teşekkür ederiz" diye konuştu.

İKİ ETAPLI YENİLEME PLANI

Makadi Körfezi’ndeki mevcut gelişmenin yenileme planı, her biri 1 yıl süren 2 etaptan oluşuyor. Hali hazırda devam etmekte olan birinci etap, otelin Rixos marka standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli iyileştirmeleri ve yeni tesislerin eklenmesini de kapsıyor.

Birinci etap tamamlandığında açılışı yapılacak Rixos Hurghada Makadi Bay’de, 815 oda ve villa, 12 restoran ve bar, 1500 metrekarelik toplantı alanı, 2400 metrekarelik SPA ve sağlıklı yaşam alanı, havuzlar, su parkı, çocuk kulüpleri ve spor ve eğlence aktiviteleri için geniş açık alanlar bulunacak. Yenileme planının ikinci etabı, otel hizmete açıldıktan hemen sonra başlayacak ve 23 bin metrekarelik su parkının yanı sıra gerekli görülen bölümlerde iyileştirmeleri kapsayacak.

Accor, Rixos Hurghada Makadi Bay de dahil olmak üzere, bünyesinde bulunan Fairmont ve Mövenpick gibi markalarının Mısır’da devam etmekte olan 13 yeni projesiyle birlikte, Mısır’daki varlığını 25 otele genişletecek.

2020 yılında tamamlanması planlanan 1636 odalı Rixos Hurghada Makadi Bay, yeniden hizmet vermeye başlayacak. Rixos Hurghada Makadi Bay, Accor'un 2017 yılında Rixos'la güçlerini birleştirmesinden bu yana ilk proje olmasının yanı sıra Rixos markasının Sharm El Sheikh ve Alamein'de işlettiği otellerden sonra Mısır'daki dördüncü, Orta Doğu'daki sekizinci otel olma özelliğini taşıyor.

