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Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

RİZE-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

Aytekin KALENDER/PAZAR, (Rize), (DHA) - RİZE-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 150 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, 27 metre derinlikte denize taş dökülüyor. 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanısıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor.
Koruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 adet beton blok üretilip 500’ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 adet beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
AVCI: '3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK'
Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Havalimanı inşaatında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Avcı, "Yaklaşık olarak 90 milyon ton taş dolgu ile yapılabilecek bir havalimanıdır. Derinliğinin fazla olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na göre külfeti ve maliyeti daha fazla olan bir projedir. Bugüne kadar 18 milyon ton taş dolgu yapılmış durumdadır. İnşallah 2020 yılının 29 Ekim'inde bu havalimanının açılmasını planlıyoruz. Havalimanının açılması ile birlikte Rize'miz çok önemli bir katma değere sahip olacak. Turizm için de çok önemli bir destek olacak. Turizm şehirlerinde havalimanlarının çok faal bir şekilde harekete geçmiş olması gerekmektedir. Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 3 milyon yolcu kapasitesi ile çalışmasını hedefliyoruz” dedi.
'TURİZM MARKA DEĞERİMİZ AYDER’DİR'
Rize’nin önemli bir turizm destinasyonu ve daha önce bu değeri iyi kavranamamış bir bölge olduğuna dikkat çeken Avcı, “Rize, bölgenin en özel ve en güzel tabiat değerlerini içinde barındıran bir il. Dolayısıyla buradaki ulaşım olanaklarının nitelikli bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu havalimanı bitirilince, ulaşım son derece olanaklı bir hale gelecektir. Turistler bir yere gitmeye karar verdiği zaman ilk olarak havalimanına bakıyor. Bu havalimanı ile birlikte esas konaklamaların da Rize'de yapılmasını bekliyoruz. Genelde turist kafileleri bölge belirleyip, havalimanına yakın yerlerde seyahat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle havalimanının tamamlaması bu bölgede ikamet imkanını da arttıracaktır. Bizim turizm olarak çok önemli bir marka değerimiz var. Bu değerimiz Ayder'dir. Havalimanı ile Ayder arasındaki ulaşımı daha nitelikli hale getireceğiz. Ayder'i dünyada daha çok tanınan özel bir marka haline daha rahat getirebileceğiz” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyorRize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyorRize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyorRize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

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