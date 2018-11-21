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Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor.

Aytekin KALENDER/PAZAR (Rize), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, denize 14,5 milyon ton taş döküldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesine bugüne kadar 14,5 milyon ton taş dolgu denize döküldü.

29 EKİM 2020'DE TAMAMLANACAK

Koruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 adet beton blok üretilip 500’ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 adet beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

AKSOY: BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK

Rize-Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Güven Aksoy, havalimanı inşaatını heyecanla takip ettiklerini belirterek havalimanı inşaatının bölgeye ulaşım, turizm ve ekonomik alanda katkı sağlayacağını söyledi. Havalimanının yakın zamanda bitirilerek hizmete girmesini beklediklerini ifade eden Aksoy, "Bölge için havalimanı birçok fayda sağlayacaktır. Çalışmalar aksamadan devam ediyor. Havalimanı bitince Artvin ve Rize’ye çok şey katacaktır. Havalimanı bölgemize ulaşım, turizm ve ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Havalimanın yakın zamanda bitirilerek hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

'HAVALİMANININ BİR AN ÖNCE BİTRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Havalimanı inşaatının bir an önce bitmesini beklediklerini belirten Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Baltacı da, “Turizm ve nüfus açısında bölgemizde sıkıntılar vardır. Nüfus artışı turizm yoğunluğunun artması açısından havalimanının katkı sağlayacağını düşünüyorum. Havalimanı inşaatının bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ PROJENİN YAKIN TAKİPÇİSİ'

Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ekrem Kılıç ise ilçelerinde çok önemli bir yatırımın yapıldığını belirterek, "İlimize ve ülkemize bu hizmeti kazandıran bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da projenin yakın takipçisi. Bu havalimanının bölgemize ve ülkemize büyük yaraları olacağını düşünüyorum. İnsanlar deniz turizminden dağ ve doğa turizmine daha ilgi göstermeye başlamıştır. Havalimanı bitince bölgemizde turizm sektörü de daha canlanacaktır” ifadelerini kullandı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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