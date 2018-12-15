Rize-Artvin Havalimanı’nda denize 17, 5 milyon ton taş döküldü

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesinde temeli 3 Nisan 2017 tarihinde atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 150 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, denize, şu ana kadar 17,5 milyon ton taş döküldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 85 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve 7 kilometre uzaklıktaki Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde bugüne kadar 17,5 milyon ton taş dolgu denize döküldü.

3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Koruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 beton blok üretilip, 500’ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak olan ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

VALİ ÇEBER: MÜTHİŞ BİR MÜHENDİSLİK UYGULANIYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı’nda müthiş bir mühendislik uygulaması yapıldığını ifade eden Vali Çeber, “Sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde devam eden ve günübirlik takip ettiği çok büyük bir projeye imza atılıyor. Havalimanı bölge için çok önemli, biz de çok önemsiyoruz. Şu an için 17,5 milyon metreküp civarında dolgu yapıldı. Günde 80 bin ton civarında dolgu yapılıyor. Önce dış mendireğe bir koruma hattı çekildi. İçerideki pist alanında da çalışmalar yapılıp, belli bir seviye getirildi. O alandaki kapasite günlük 100 bin ton dolguya da müsait olmasına karşın bu bölgenin iklim ve coğrafi şartları ile bazı zamanlarda trafikte yaşanan sıkıntılardan dolayı günlük 70- 80 bin ton dolgu ortalaması ile ilerleniyor” dedi.

‘DIŞARIYA AÇILAN KAPIMIZ OLACAK’

Yol ve ulaşımın turizmin can damarı olduğunu kaydeden Vali Çeber, "20 yıl önce ülkemizde uçağa binme oranıyla, bugünkü oranı karşılaştırırsanız ülke olarak nereden nereye geldiğimizi görürsünüz. Rize-Artvin Havalimanı bittiğinde hem bölge insanımızın çok önemli bir ihtiyacı giderilecek, hem de bizim dışarıya açılan kapımız olacak. Bizim bu noktada 'kendimizi kime tanıtacağız', 'hedef kitlemiz kimlerdir' gibi soruları sormamız gerekiyor. Doğamızı, çevremizi, yeşil yolumuzu, yaylalarımızı hangi konseptlerde açacağımızı bu işin bileşenleri ile konuşacağız. Rize, bölge ve memleketimiz için en doğru olanı yapacağız” diye konuştu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.