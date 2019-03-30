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Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldü

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

RİZE'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldü

Aytekin KALENDER- Bilge AVCI/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, denize 20,5 milyon ton taş döküldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 90 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesine bugüne kadar 20,5 milyon ton taş denize döküldü.
1 MİLYAR 78 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK
Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2020 yılı Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar 3 bin 900 beton blok üretilip 2 bini mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 beton blok üretilecek. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
YAZICI: ÜLKEMİZİN PRESTİJLİ PROJELERİNDEN OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yaızcı, Rize-Artvin Havalimanı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye’nin gurur duyduğu projelerden biri olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:
“Denizin üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havaalanı. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde dolgu yöntemiyle yapılıyor. 29 Ekim 2020'de bitecek şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinde bitirme süresi daha uzun fakat cumhurbaşkanımız yüklenici firmadan rica etti ve yüklenici firma da bu tarihte bitireceğini söyledi. Bittiğinde de yılda 3 milyon yolcu kapasitesi olan bir havaalanı olacak. Ülkemizin prestijli projelerden biri olacak”
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ
Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldüRize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldüRize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldüRize-Artvin Havalimanı'nda denize 20,5 milyon ton taş döküldü

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