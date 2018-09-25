FİNANS

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda, 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisiyle getirilen günlük 80 bin ton taş denize dökülüyor. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı, denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Bir hedef verildi ve bugünkü duruma bakıldığında bu hedefe ulaşacağız. 29 Ekim 2020'de Rize'ye ilk uçak inecek. Bir sorun gözükmüyor" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2'nci hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 80 bin ton taş dolgu denize dökülüyor. Havalimanı altyapı çalışmalarının yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacağı belirtildi. VALİ: 29 EKİM 2020'DE İLK UÇAK İNECEK Rize Valisi Erdoğan Bektaş, havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günlük 80 bin ton dolayında dolgu malzemesinin denize döküldüğünü kaydeden Vali Bektaş, "Giderek süreç hızlanıyor. Bir hedef verildi ve bugünkü duruma bakıldığında bu hedefe ulaşacağız. 29 Ekim 2020'de Rize'ye ilk uçak inecek. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Kara yoluna çıkmadan tünelin üzerinden geçilerek taş ocağından alınan malzeme havalimanı dolgusuna dökülüyor. Bu projede bizi rahatlatan bir durum. Taş kamyonlarının kara yoluna çıkmadan dolguya malzemeyi dökmesi trafik olarak doğabilecek bir sıkıntıyı da önlemiş oldu. Taş ocağında alınan malzeme konusunda ise herhangi bir problem yok. Belirlenen taş ocaklarından malzeme alımı sürüyor. Havalimanın resmi bitiş tarihi 18 Ocak 2022 olmasına rağmen biz 15 ay önce bitirme iddiasını öne sürerek açılış tarihini 29 Ekim 2020 olarak belirledik" dedi. 'GÜNLÜK 100 BİN TONA ULAŞACAĞIZ' Havalimanı dolgusunun 3'e ayrıldığını ifade eden Vali Bektaş, "Bunlar koruyucu mendirekler, PAT sahası denilen pist, apron ve taksi yollarının olduğu kısım ve bunların dışında kalan alanları kapsayan genel dolgu sahası. Havalimanı için en önemli olan konulardan birisi de taş ocaklarıdır. 85 milyon taşı 2 yıl içerisinde bitirebilirsek havalimanını 2 yılda bitirebiliriz. Şu an için birbirine komşu ve aynı vadi üzerinde yer alan, kullandığımız 2 tane taş ocağı var. Havalimanı kilometre uzunluğundaki Pazar Tüneli'ne komşu. Taş ocaklarının bu tünel üzerindeki vadide yer alması ulaşım açısında taş taşıyan kamyonlara büyük imkan sağlamaktadır. Projenin bu nedenle sahil yoluna herhangi bir zararı yok. Söz verilen tarihte havalimanının bitirilebilmesi için günde 100 bin ton döküme ulaşmamız gerekmektedir. Şu an için günde 80 bin ton döküm yapılıyor ve kısa sürede 100 bine ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyorRize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor
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