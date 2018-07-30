Rize'ye dev bardak heykelli 'Çay Çarşısı' kuruluyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRKİYE'de çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı. Rize Ticaret Borsası'nca (RTB) 9 bin 520 metrekare alan üzerinde kurulacak çarşı; Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, tadım ve satış reyonları, sinema salonları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak.

RTB tarafından sahil dolgu alanında, 9 bin 520 metrekare alan üzerinde 'Çay Çarşısı' kurulması için proje hazırlandı. 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak proje; Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, çay tadım ve satış reyonları, sinema salonları, sergi alanları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak. Dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı'nın çevre düzenlemesinde, çay bahçesi konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak proje, 1,5 yılda tamamlanacak.

'ÇAY ÇARŞISI RİZE'NİN YÜZ AKI OLACAK'