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Rize'ye dev bardak heykelli 'Çay Çarşısı' kuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRKİYE'de çayı ile ünlü Rize'de, içerisinde dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı' kurulması için çalışma başlatıldı. Rize Ticaret Borsası'nca (RTB) 9 bin 520 metrekare alan üzerinde kurulacak çarşı; Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, tadım ve satış reyonları, sinema salonları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak.

RTB tarafından sahil dolgu alanında, 9 bin 520 metrekare alan üzerinde 'Çay Çarşısı' kurulması için proje hazırlandı. 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak proje; Karadeniz'in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, çay tadım ve satış reyonları, sinema salonları, sergi alanları, restoranlar ve 'Çay Müzesi'nden oluşacak. Dev bardak heykelinin de yer alacağı 'Çay Çarşısı'nın çevre düzenlemesinde, çay bahçesi konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak proje, 1,5 yılda tamamlanacak.

'ÇAY ÇARŞISI RİZE'NİN YÜZ AKI OLACAK'

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, projenin, Rize'nin yüz akı olacağını belirterek, kentin önemli turizm destinasyon alanına kavuşacağını söyledi. Erdoğan, "Özellikle sembol olarak kullanacak olduğumuz çay bardağı ile 26 tane özel firma çaylarının satıldığı çarşısıyla içerinde yer alacak 3D sinemasıyla restoranıyla müzesiyle farklı tekniklerle demlenmiş çayların sunumunun yapıldığı alanlar ile birlikte turizm anlamında katkı sağlayacak çok güzel bir projeye imza atıyoruz" dedi.

'ÇAYIN MEMLEKETİNE GELDİM' DİYECEKLER

Birkaç ay içerisinde başlanacak projenin 1,5 yılda tamamlanacağını kaydeden Erdoğan, "İnsanlar, burası tamamlanınca ve o büyük çay bardağı sembolünü görünce, 'Evet, işte çayın memleketine geldim' diyecekler. Buraya getirdiğimiz yerli ya da yabancı her turistin memleketine veya ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Karadeniz'de gezilecek yerler arasında muhakkak 'Çay Çarşısı'nı önereceğini ve burayı gezmelerini tavsiye edeceğine eminim. Biz bunu onlara söyleteceğiz" diye konuştu.

RTB Başkanı Erdoğan, 'Çay Çarşısı' projesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istediğini belirterek, kendisiyle de çarşıda çay içmek istediğini söyledi.

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