RK: Atos'un Simtec Sistem'in çağrı merkezi birimini devralmasına onay

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu (RK), Simtec Sistem'in çağrı merkezi iş biriminin Atos Müşteri Hizmetleri tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Simtec Sistem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin çağrı merkezi iş biriminin Atos Müşteri Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

